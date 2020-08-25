4,5 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

В этом году темпы уборочной кампании выше, чем в прошлом году, сообщил на заседании правительства во вторник министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров. По его информации, на сегодняшний день уже намолочено 4,5 млн тонн зерна.

«В текущем году уборочные работы в стране начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше, чем в прошлом году. Так, на сегодняшний день всего по республике убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур или 21,2% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 2,1 млн га или 14%​. При средней урожайности 13,5 ц/га намолочено 4,5 млн тонн зерна (в 2019 году – 2,8 млн тонн)», - сообщил Омаров.

По его информации, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 22,7 млн га,(что больше на 439,2 тыс. га по сравнению с 2019 годом. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,8 млн га, в том числе пшеница – на 12,1 млн га, масличные культуры – на 2,9 млн га, овощебахчевые и картофель – на 457,4 тыс. га, хлопчатник – на 125,8 тыс. га, сахарная свекла – на 20,9 тыс. га, кормовые культуры – на 3,3 млн га.

Омаров добавил, что несмотря на режим чрезвычайного положения и карантина посевная кампания была проведена «в оптимальные сроки», а «качественно и своевременно проведенные мероприятия по закрытию влаги и предпосевной обработке почвы способствовали сохранению имеющейся продуктивной почвенной влаги». Также, по его словам, «на повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным погодным условиям повлияло принятые государством меры по поддержке семеноводства».

«По сравнению с прошлым годом субсидирование семеноводства увеличилось на 49% с 9,4 млрд тенге до 14 млрд тенге», - проинформировал министр, добавив, что в результате комплекса принимаемых мер при проведении посевной кампании доля низкокачественных семян снизилась в 2,8 раза.

«Для своевременного проведения уборочных работ выделено 395 тыс. тонн удешевленного ГСМ. Июльские объемы выбраны регионами полностью. Объемы за август месяц (142,5 тыс. тонн) проплачены на 55%, отгружено 26%. Акиматам регионов необходимо провести работу с операторами и СХТП по своевременной отгрузке топлива», - отметил Омаров.

Вместе с тем МСХ снова пересмотрело свой прогноз по урожаю зерна в текущем году. Как сообщил Омаров, в этом году планируется собрать урожай на уровне 18 млн тонн. Отметим, что министерство уже несколько раз называло разные прогнозные цифры. Изначально МСХ прогнозировало урожай на уровне 2019 года или 17,4 млн тонн, но в начале июня пересмотрело свой прогноз в сторону увеличения – до 18-18,5 млн тонн зерна. Однако и этот прогноз был пересмотрен – как заявлял вице-министр сельского хозяйства Нурбек Даирбеков в конце июля, прогноз повышен до 20,5 млн тонн.

Омаров отметил, что «прогнозируемые объемы производства сельхозкультур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны».

«В рамках поручения главы государства в текущем году «Продкорпорацией» осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы «Продкорпорации» в объеме 517 тыс. тонн. При этом у «Продкорпорации» уже имеется резервный запас зерна в объеме 456,4 тыс. тонн. Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности», - заверил глава МСХ.

Из собранного урожая в этом году 3,5 млн. тонн будут направлены на продовольственные цели, 4,2 млн тонн – на фураж, 2,1 млн тонн – на семенные цели, на промышленную переработку – 700 тыс. тонн.

«Прогнозируемый объем урожая также позволит отгрузить определенные объемы на экспорт. При этом экспортная стратегия текущего года не будет отличаться от прошлогодних и будет характеризоваться сохранением доминирующих позиций на традиционных рынках (страны Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан), Афганистан и Иран). Экспортный потенциал на 2020/2021 маркетинговый год составит порядка 7,5-8 млн тонн с учетом муки», - сказал министр.

В свою очередь премьер-министр страны Аскар Мамин подчеркнул: «важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями», учитывая, что погода в основных зерносеющих регионах в середине лета была засушливой, а сейчас неустойчивая. Он поручил МСХ и акимам областей принять все необходимые меры «по качественной и своевременной» уборки урожая», министерству энергетики совместно с министерством сельского хозяйства – держать на постоянном контроле вопрос обеспечения ГСМ сельхозпроизводителей, а также вести постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке и хранению урожая, обеспечить бесперебойное перемещения зерна с полей на элеваторы, а хлебоприемными предприятиями – своевременный прием зерна на хранение.