Но работать они будут с ограничениями
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В казахстанских поездах возобновлена работа вагонов-ресторанов
Фото Жанары Каримовой

В казахстанских поездах возобновлена работа вагонов-ресторанов. Принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

«В составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) при условии оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, при заполнении обеденного зала не более чем на 50% с соблюдением социальной дистанции. При этом персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания», - сообщил Байгабулов.

Также обязательно соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима, а заказанные блюда должны быть упакованы.

Кроме того, пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона-ресторана, при соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра.

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