Почти 900 медработников получили по 2 млн тенге за заражение коронавирусом

Почти 900 медицинских работников, заразившихся на работе коронавирусной инфекцией и пневмонией, получили выплаты из ГФСС в размере 2 млн тенге. При этом новых выплат родственникам погибших медиков не сделано, сообщили в среду в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

«899 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 3 медработников, которые скончались в результате заболевания», - сообщили в Минтруда.

Наибольшее количество выплат получили медработники из столицы – 120, Алматинской области – 85, города Алматы – 84, Акмолинской и Западно-Казахстанской областей – 80 и 67 соответственно.

Напомним, о том, что родственникам умерших от коронавируса медиков, начали выплачивать компенсацию, в ГФСС сообщили 21 августа. Тогда сообщалось, что по 10 млн тенге получили родные трех умерших медиков.

3 августа на брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что всего за время пандемии коронавирусом заразились 8 518 медработников.