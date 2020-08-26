Казахстан и Россия подписали соглашение о поставках вакцины «Спутник V» после прохождения всех испытаний

В Москве между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» подписано соглашение о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Об этом в среду сообщает сайт премьер-министра.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. При этом иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», - говорится в сообщении.

Отметим, что соглашение подписано в рамках рабочего визита делегации правительства Казахстана в Россию. Делегацию возглавил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«На встречах с представителями российского правительства обсуждены актуальные вопросы промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний», - также сообщается на сайте премьер-министра.

Роман Скляр провел обсуждение по вопросам промышленной кооперации и сотрудничества в сфере фарминдустрии с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. А министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели переговоры по вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По итогам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.