Второй этап ослабления карантина в Казахстане начнется с 31 августа

Межведомственная комиссия одобрила второй этап послаблений карантина в Казахстане. С 31 августа в стране заработают религиозные объекты, бассейны, спорткомплексы и объекты культуры, сообщает сайт премьер-министра в среду.

«Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа текущего года возобновить деятельность: религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя и по предварительной записи); тренажерных залов (до 5 кв. м на одного посетителя по предварительной записи); спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв. м на одного посетителя); объектов культуры (до 5 кв. м на одного посетителя, заполняемостью не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок)», - говорится в сообщении.

Также разрешена деятельность особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров и в масках. Кроме того, с 31 августа возобновится движение пригородных пассажирских поездов и электричек, междугородних внутриобластных автобусов, микроавтобусов.

«Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с министерством здравоохранения, НПП «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований», - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Как отмечается в сообщении, по информации министерства здравоохранения, ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.