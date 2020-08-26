Россия поставит в Казахстан более 2 млн доз вакцины от COVID-19

Более 2 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» планируется поставить в Казахстан, сообщил Sputnik Казахстан генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз», - сказал Дмитриев.

Напомним, что сегодня в Москве Российский фонд прямых инвестиций и казахстанская «СК-Фармация» подписали соглашение о поставках в Казахстан российской вакцины от коронавируса после завершения всех испытаний.

Ранее Минздрав Казахстана сообщал, что свыше 2 млн граждан получат вакцины от COVID-19 бесплатно. Это люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания.