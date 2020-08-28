Он водворен в ИВС в Костанае
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Начальник колонии «Черный беркут» задержан по подозрению в получении взятки
Иллюстративное фото Айсулу Тойшибековой

Алия Иксанова, Vласть

Начальник колонии в Житикаре задержан по подозрению в получении взятки за покровительство одному из осужденных, сообщил в пятницу департамент полиции Костанайской области

В полиции сообщили, что сотрудники управления собственной безопасности и ДКНБ провели совместную операцию. «Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области был задержан после получения взятки за общее покровительство осужденному. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей «Получение взятки»», - говорится в распространенной информации.

В полиции уточнили, что подозреваемый водворен в ИВС в Костанае.

В «Черном беркуте» отбывают наказание Владислав Челах и Руслан Кулекбаев.

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