Остановить беспорядки в США можно только силой, заявил Трамп

Прекратить беспорядки в американских городах, которыми руководят демократы, можно только силой, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила!», - цитирует Трампа РБК.

Он подверг критике мэра Портленда Теда Уилера за бездействие во время волнений, заявив, что он – «ничего не делающий мэр, демократ, наблюдающий за масштабной гибелью и разрушением своего города». Трамп назвал Уилера «сумасшедшим» и «леворадикальным», подчеркнув, что не только жители Портленда, но и других городов США желают «закона и порядка», которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.

В свою очередь кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе.

«Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города, - заявил Байден. - Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие».

Также Байден считает, что Трамп не способен быть президентом, поскольку за время его власти возросла общественная напряженность, а раскол между разными группами увеличился.

В субботу в Портленде произошли столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа, устроившими стрельбу, в результате которой погиб один человек.

В начале июня Трамп говорил о своем решении разместить дополнительные федеральные силы по всей стране для пресечения беспорядков и предлагал направить военных в любой штат, чьи власти попросят о помощи.