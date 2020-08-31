Алматинский гражданский активист сообщил, что на него завели уголовное дело

Судя по посту Бударова в Facebook, дело завели в связи с двумя поднятыми им темами – коррупции и ремонта пешеходных зон на алматинской улице Габдуллина.

«Я, Бударов Антон, являясь гражданский активистом, не смог равнодушно перенести эту новость, учитывая бедственное положение страны в период пандемии, и решил обратить внимание общественности на низкий уровень восприятия коррупции, сделать это решил с помощью внесистемных СМИ, опубликовав ролик в сети интернет на YouTube канале «Гражданский Патруль». Видео содержало в себе аналитику и хронику из отчетов Антикоррупционного агенства Республики Казахстан при задержании коррупционера. Данный материал я опубликовал 23-го августа 2020 года, за 4 дня до этого я публиковал материал про коррупцию при «капитальном ремонте» пешеходных зон, где на 800 метров пешеходных зон было потрачено около 1 000 000 евро. В среднем это в 10-12 раз больше, чем должно стоить. Особо интересным был тот факт, что работы осуществляла фирма, которая принадлежит депутату парламента. Данным материалом заинтересовались многие СМИ, а также служба антикоррупционных преступлений. Учитывая две эти публикации, в департаменте полиции на меня начали фабриковать уголовное дело по 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации)», - заявил активист.

Он также заметил, что 274-я статья УК РК «стала политической статьей, и по ней фабрикуют дела на тех, кто озвучивает хоть какое-то альтернативное мнение, выступает открыто против политических фигур или против коррупции».

Официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек на просьбу Vласти дать комментарий ответила, что она в отпуске.

Отметим, что несколькими месяцами ранее по 274 статье привлекали другого активиста, Альнура Ильяшева. Тогда правозащитники призывали внести поправки в законодательство.

«Статья 274 Уголовного кодекса РК – «распространение заведомо ложной информации» – давно подвергается обоснованной критике за неопределенность объекта преступления – «опасность нарушения общественного порядка», «интересы граждан, общества и государства». По результатам четвертого Универсального Периодического Обзора Казахстану снова были даны рекомендации «защитить пространство для инакомыслия путем внесения поправок или отмены статей 174 и 274 Уголовного кодекса», «воздерживаться от использования уголовных положений в качестве инструментов подавления выражения несогласных мнений», - говорится в апрельском заявлении фонда защиты свободы слова «Адил соз» в адрес генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.