Антон Бударов писал о коррупции и реконструкции улиц
Алматинский гражданский активист сообщил, что на него завели уголовное дело
фото со страницы Бударова в Facebook

Гражданский активист из Алматы Антон Бударов сообщил, что на него завели уголовное дело по статье 274 Уголовного кодекса (распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства — V).

Судя по посту Бударова в Facebook, дело завели в связи с двумя поднятыми им темами – коррупции и ремонта пешеходных зон на алматинской улице Габдуллина.

«Я, Бударов Антон, являясь гражданский активистом, не смог равнодушно перенести эту новость, учитывая бедственное положение страны в период пандемии, и решил обратить внимание общественности на низкий уровень восприятия коррупции, сделать это решил с помощью внесистемных СМИ, опубликовав ролик в сети интернет на YouTube канале «Гражданский Патруль». Видео содержало в себе аналитику и хронику из отчетов Антикоррупционного агенства Республики Казахстан при задержании коррупционера. Данный материал я опубликовал 23-го августа 2020 года, за 4 дня до этого я публиковал материал про коррупцию при «капитальном ремонте» пешеходных зон, где на 800 метров пешеходных зон было потрачено около 1 000 000 евро. В среднем это в 10-12 раз больше, чем должно стоить. Особо интересным был тот факт, что работы осуществляла фирма, которая принадлежит депутату парламента. Данным материалом заинтересовались многие СМИ, а также служба антикоррупционных преступлений. Учитывая две эти публикации, в департаменте полиции на меня начали фабриковать уголовное дело по 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации)», - заявил активист.

Он также заметил, что 274-я статья УК РК «стала политической статьей, и по ней фабрикуют дела на тех, кто озвучивает хоть какое-то альтернативное мнение, выступает открыто против политических фигур или против коррупции».

Официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек на просьбу Vласти дать комментарий ответила, что она в отпуске.

Отметим, что несколькими месяцами ранее по 274 статье привлекали другого активиста, Альнура Ильяшева. Тогда правозащитники призывали внести поправки в законодательство.

«Статья 274 Уголовного кодекса РК – «распространение заведомо ложной информации» – давно подвергается обоснованной критике за неопределенность объекта преступления – «опасность нарушения общественного порядка», «интересы граждан, общества и государства». По результатам четвертого Универсального Периодического Обзора Казахстану снова были даны рекомендации «защитить пространство для инакомыслия путем внесения поправок или отмены статей 174 и 274 Уголовного кодекса», «воздерживаться от использования уголовных положений в качестве инструментов подавления выражения несогласных мнений», - говорится в апрельском заявлении фонда защиты свободы слова «Адил соз» в адрес генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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