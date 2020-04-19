Фонд «Адил соз» призвал не допустить охоту на ведьм во время ЧП

«Статья 274 Уголовного кодекса РК - «Распространение заведомо ложной информации» - давно подвергается обоснованной критике за неопределенность объекта преступления – «опасность нарушения общественного порядка», «интересы граждан, общества и государства». По результатам четвертого Универсального Периодического Обзора Казахстану снова были даны рекомендации «защитить пространство для инакомыслия путем внесения поправок или отмены статей 174 и 274 Уголовного кодекса», «воздерживаться от использования уголовных положений в качестве инструментов подавления выражения несогласных мнений», - говорится в заявлении фонда. Оно адресовано генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову.

Арест политактивиста Альнура Ильяшева и задержание общественного деятеля Армана Шураева, отметили в «Адил соз», «трудно интерпретировать иначе, как именно подавление неугодных мнений под страхом лишения свободы».

«Если с 2014 по 2019 год, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по ст.274 УК РК были осуждены 14 лиц, то за месяц с небольшим, что в стране действует чрезвычайное положение, уже возбуждено несколько досудебных расследований, которые сопровождались задержаниями, обысками и арестами. Часть 4 статьи 274 УК РК устанавливает наказание до семи лет лишения свободы. Даже во время Великой Отечественной войны, согласно Указу президиума Верховного Совета СССР, уголовная ответственность за распространение в военное время «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», была гораздо мягче - 5 лет», - говорится в заявлении.

В «Адил соз» подчеркнули, что считают необходимым «чтобы Генеральная прокуратура осуществила тщательный надзор за соблюдением законности в возбужденных досудебных расследованиях и не допустила «охоты на ведьм» в сложных условиях чрезвычайного положения».