Заявление адресовано генеральному прокурору
Фонд «Адил соз» призвал не допустить охоту на ведьм во время ЧП
Тамара Калеева, президент фонда "Адил соз", фото Данияра Мусирова

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» выразил «серьезную тревогу наметившейся кампанией обвинения журналистов и гражданских активистов в распространении заведомо ложной информации, совершенном в условиях чрезвычайного положения».

«Статья 274 Уголовного кодекса РК - «Распространение заведомо ложной информации» - давно подвергается обоснованной критике за неопределенность объекта преступления – «опасность нарушения общественного порядка», «интересы граждан, общества и государства». По результатам четвертого Универсального Периодического Обзора Казахстану снова были даны рекомендации «защитить пространство для инакомыслия путем внесения поправок или отмены статей 174 и 274 Уголовного кодекса», «воздерживаться от использования уголовных положений в качестве инструментов подавления выражения несогласных мнений», - говорится в заявлении фонда. Оно адресовано генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову.

Арест политактивиста Альнура Ильяшева и задержание общественного деятеля Армана Шураева, отметили в «Адил соз», «трудно интерпретировать иначе, как именно подавление неугодных мнений под страхом лишения свободы».

«Если с 2014 по 2019 год, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, по ст.274 УК РК были осуждены 14 лиц, то за месяц с небольшим, что в стране действует чрезвычайное положение, уже возбуждено несколько досудебных расследований, которые сопровождались задержаниями, обысками и арестами. Часть 4 статьи 274 УК РК устанавливает наказание до семи лет лишения свободы. Даже во время Великой Отечественной войны, согласно Указу президиума Верховного Совета СССР, уголовная ответственность за распространение в военное время «ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», была гораздо мягче - 5 лет», - говорится в заявлении.

В «Адил соз» подчеркнули, что считают необходимым «чтобы Генеральная прокуратура осуществила тщательный надзор за соблюдением законности в возбужденных досудебных расследованиях и не допустила «охоты на ведьм» в сложных условиях чрезвычайного положения».

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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