Они также смогут отдать их в управление финансовым компаниям
​В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут направить часть своих средств на покупку жилья или лечение
Фото с сайта kelesakimat.gov.kz

В 2021 году 700 тыс. вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть средств для покупки жилья, лечения или передачи в управление финансовым компаниям, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания к народу Казахстана.

«Был проработан вопрос об использовании части пенсионных накоплений на покупку жилья. Это особенно актуально сейчас. Но уже в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям», - заявил президент.

В связи с этим он поручил правительству и Национальному банку принять все необходимые нормативно-правовые акты и закончить подготовительную до конца 2020 года. По словам Токаева, мера о частичном выделении средств вкладчикам ЕНПФ должна улучшить трудовые отношения и создать стимулы для участия людей в пенсионной системе.

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