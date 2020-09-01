В служебных помещениях полиции появится видеонаблюдение

В своем послании к народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос реформирования полицейской и судебной систем. Он считает, что необходимо внедрить в трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Поэтому при администрации президента создается представительная комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем.

Токаев отметил, что нередки случаи, «когда граждане необоснованно вовлекаются в орбиту уголовного преследования». Он связал это с тем, что оперативные сотрудники и следователи, принимающие процессуальные решения, работают в подчинении у одних и тех же начальников, для которых главной задачей является раскрытие преступления и направление дела в суд: «Но права и свободы граждан не должны страдать в угоду показателям. Что касается прокурорского надзора, то он носит запоздалый характер. Прокуроры знакомятся с обстоятельствами дел только перед направлением в суд. Следует модернизировать уголовную сферу по примеру развитых стран ОЭСР. Нам нужна модель, обеспечивающая своевременную защиту прав граждан и отвечающая высоким международным стандартам. Считаю необходимым внедрить в Казахстане трехзвенную модель с четким разделением полномочий. Полиция должна выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики. Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинение в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу. Такой подход укрепит систему сдержек и противовесов, создаст на каждом этапе эффективные фильтры».

Президент заявил, что по уголовным делам уже с 2021 года следует законодательно возложить на прокурора обязанность согласования ключевых процессуальных решений, затрагивающих права и свободы человека.

Кроме того, Токаев отметил необходимость обеспечить стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведь частые корректировки, изменения «отрицательно влияют на право применение и не позволяют наработать единообразную следственную и судебные практики. Решения, касающиеся применения законодательства зачастую принимаются без надлежащего анализа и прогнозирования, исходя из удобства правоприменителей».

Президент сообщил, что предстоит выработать новые понятия административного и уголовного правонарушений, и тогда обществу и юридической общественности станет понятна логика установления наказания за правонарушение.

Затронул он и работу полиции, отметив, что во всем прогрессивном мире институт полиции развивается на основе сервисной модели: «Мы тоже заявили о переходе на такую модель, но пока работа привела к фрагментарным результатам. Назрела более целостная реформа местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности», где ключевая роль отводится участковому инспектору. Следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности для продуктивной работы. Он должен быть узнаваемым, доступным, авторитетным для граждан, активно защищать их права. Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Это направление должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров. Много говорится о развитии систем видеонаблюдения, но при этом помещения самих правоохранительных органов зачастую так и остаются слепыми зонами.

Поэтому поручаю ввести сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных и служебных помещениях полиции.

Кроме того, президент сообщил, что правительству и парламенту предстоит законодательно оградить бизнес от чрезмерного вмешательства силовых структур: «Требуют пересмотра действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Любые следственные действия в отношении зарегистрированных предпринимателей могут осуществляться только с санкции суда или прокурора. Надо рассмотреть и такой вариант».

Что касается реформирования судебной системы, то Токаев сообщил, что необходимо обеспечить равенство адвоката и прокурора: «Укрепление доверия общества к судам должно стать приоритетной целью, ее достижение возможно только совместными усилиями государства и самого судейского корпуса. Судебная система не может быть замкнутой корпорацией. Высшему судебному совету, Верховному суду, следует активизировать работу по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров. Судебная система нуждается в специалистах в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права. Отбор судей должен сопровождаться освещением в СМИ, чтобы общество знало за какие заслуги те или иные кандидаты были приняты на работу. Нужно развивать и альтернативные способы разрешения споров, что позволит находить компромиссы без участия государства. Такие институты хорошо показали себя в развитых странах».

Президент напомнил, что почти 10 лет назад Казахстан принял закон о медиации, но ни один государственный орган не занимается его развитием и отсутствует внятная государственная политика отсутствует.