Сегодня их будут судить
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Задержанных в Минске журналистов обвинили в участии в несанкционированном шествии
Фото svaboda.org

Задержанных накануне во время разгона студенческого шествия в Минске журналистов оставили на ночь в Октябрьском РУВД и сегодня их будут судить по обвинению в участии в несанкционированной акции, сообщает Euroradio.

Как уточнил начальник оперативно-дежурной службы РОВД Октябрьского района Александр Мартинович, суд пройдет утром по видеосвязи.

Журналистов, освещавших студенческое шествие по Минску, задержали около 17:00 в районе стадиона «Динамо». При этом они были в синих жилетах с большой надписью «ПРЕССА» на спине, имели бейджи с фотографиями и названием издания, которое они представляют. В частности, были задержаны журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Эляшевич, журналист БелаПАН Андрей Шавлюга. Также был задержан российский журналист с РИА «Новости», но его отпустили в течение часа. Задержанных журналистов «Еврорадио» Марию Войтович и Романа Годуна из газеты «Белорусы и рынок» отпустили через три часа.

1 сентября несколько тысяч студентов из разных вузов Минска объявили забастовку, сообщает белорусское «Радио Свободы». Они собирались подать прошение в Минобразования об отставке Александра Лукашенко и проведении новых справедливых выборов, но их блокировали правоохранители. От Площади Свободы студенты прошли по улице Немига до проспекта Независимости. Шествие завершилось в районе стадиона «Динамо», где силовики задержали около десяти студентов.

Всего, по данным правозащитного центра «Весна», на акциях протеста в Минске задержали 79 человек, но многих отпустили, часть остается в изоляторе до заседания суда.

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