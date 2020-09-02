3,4 тыс. участковых пунктов полиции нуждаются в ремонте – Тургумбаев

3,4 тыс. участковых пунктов полиции в Казахстане нуждаются в ремонте и еще необходимо дополнительно построить 279 пунктов и закупить 1,5 тыс. единиц служебного транспорта, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«Из имеющихся 22,8 тыс. участковых пунктов полиции 3,4 тыс. нуждаются сегодня в ремонте, дополнительно требуется строительство 279 участковых пунктов и приобретении 1,5 тыс. служебного автотранспорта», - сообщил Тургумбаев.

Он сообщил, что МВД приступает к реформе местной полицейской службы. Она будет работать по принципу: полиция в шаговой доступности.

«Ключевая роль отводится участковым инспекторам полиции. Разрабатываются меры, в том числе законодательного характера, по повышению их статуса», - уточнил министр.