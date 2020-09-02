Инвестиции в майнинг к 2025 году могут составить 500 млрд тенге – Мусин

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 13 майнинговых ферм с инвестициями в 80 млрд тенге. Но уже к 2025 году их объем может составить около 500 млрд тенге, сообщил в среду в ходе заседания правительства временно исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

«Сегодня в Казахстане функционирует 13 майнинговых ферм, а также идет строительство четырех ферм. В отрасль инвестировано более 80 млрд тенге. Имеются предварительные договоренности по привлечению инвестиций на 300 млрд тенге, а к 2025 году объем инвестиций может составить около 500 млрд тенге», - сообщил Мусин.

Он также рассказал, каким образом в стране планируется упростить получение госуслуг по биометрии.

«Нами реализуется регистрация пользователей на egov в один шаг. Это позволит гражданину подписать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию. В результате больше людей смогут пользоваться услугами egov», - отметил врио министра.

Кроме того, биометрический инструмент будет предоставлен бизнесу для развития коммерческих онлайн-сервисов.

«После того, как гражданин стал пользователем, он сможет наравне с бумажными документами пользоваться сервисами цифровых документов», - объяснил он.

Вместе с тем до конца года планируется выведение в цифровой формат водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса и так далее. В эти же сроки в министерстве намерены отменить порядка 30 наиболее востребованных справок.

«Подтверждение подлинности будет обеспечено считыванием QR-кода», - заключил Мусин.