Багдат Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

На заседании комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса согласована кандидатура Багдата Мусина для назначения на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал и глава государства Касым-Жомарт Токаев.

С нынешней сессии в мажилисе введен новый формат согласования кандидатур. Отныне все кандидаты на должность министра будут представлять членам профильных комитетов свою программу развития сферы. При этом депутаты намерены уделять особое внимание и обеспечению кандидатом преемственности работы, чтобы все начатые госпрограммы были завершены.

«В связи с этим члены комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса задали ряд вопросов Багдату Мусину. В частности, речь шла о преемственности подходов в реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Мажилисмены интересовались и тем, как планируется решать вопросы обеспечения школьников дистанционным обучением и, в том числе, будут ли разрабатываться казахстанские программы для удаленной видеосвязи. Кроме того, депутаты подняли и вопросы обеспечения интернетом сел. При этом депутаты мажилиса акцентировали внимание на важности задач, поставленных президентом Казахстана в сегодняшнем послании народу Казахстана и, прежде всего, в IT-сфере и цифровизации госуслуг», - указывается в сообщении на сайте палаты.

По итогам заседания комитет, рассмотрев представленную премьер-министром Казахстана кандидатуру Багдата Мусина, рекомендовал его для назначения на должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Указ о назначении Мусина уже подписал президент.

«Назначить Мусина Багдата Батырбековича Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

20 июля Мусин был назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На него также было возложено временное исполнение обязанностей министра.

37-летний Багдат Мусин – выпускник университета имени Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», а также Казахского института правоведения и международных отношений по специальности правовед. В разные годы занимал должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, председатель правления АО «Казпочта», председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии». Также возглавлял комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН министерства транспорта и коммуникаций. С марта 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям.