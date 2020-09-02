IT-компании из Беларуси зовут в Казахстан

Представители IT-индустрии в Беларуси получают приглашение перевезти свои компании в другие страны, включая Казахстан. Руководитель минской айти-компании IdeaSoft Юрий Пляшков рассказал Еврорадио , что он получил приглашение от международного технопарка Astana Hub о релокации.

«Позвонили из Astana Hub. Это инкубатор, айти- и стартап-хаб. Предлагают бесплатный workspace, нет налогов, английское право, виза и комьюнити. Они сказали, что предлагают релокацию в Казахстан. Принцип тот же, что и ПВТ: компания работает, как хочет, только в Казахстане, - рассказывает Еврорадио IT-бизнесмен. - Я отказался. Сказал, что рынок Казахстана нам не интересен, мы работаем со Штатами, Европой, Австралией».

По словам Пляшкова, для переезда в Казахстан айтишникам из Беларуси нужно сделать «всего несколько простых шагов». Astana Hub обещает встретить мигрантов из Беларуси в аэропорту, довезти до места проживания, безвозмездно обеспечить на 12 месяцев рабочим местом или офисом.

«Условия в казахстанском технопарке выглядят на первый взгляд интересными. Но это, скорее, заинтересует тех, кто работает с Россией. В ПВТ (Парк высоких технологий - V) условия тоже хорошие. Если не учитывать политическую ситуацию, то даже очень хорошие», - заметил он.

IT-сектор Беларуси широко известен благодаря десяткам успешных проектов, которые родились в стране. После президентских выборов 9 августа, представители индустрии заявили, что выступают против насилия и потребовали отменить результаты голосования, назначить новые выборы, расследовать насилие против мирных протестующих.

В нескольких IT-компаниях и стартапах, поддержавших протесты, прошли обыски, часть из них заявили о переезде из Беларуси. В среду обыски и задержания проходят в офисах PandaDoc, создатели которого поддерживают увольняющихся из правоохранительных органов силовиков.