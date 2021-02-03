Что из себя представляет казахстанский финтех? Разговор с CEO Wooppay Александром Бондаренко

В третьем выпуске мы говорим с Александром Бондаренко, руководителем Wooppay – одной из первых финтех-компаний Казахстана. Wooppay – редкий пример компании, родившейся не в столицах и выросшей за десять последних лет в крупного игрока рынка. Сейчас она работает уже в трех странах и продолжает искать новые возможности для развития. Мы поговорили с Александром о том, как начиналась компания, что из себя представляет казахстанский финтех-рынок, каких решений стоит ждать предпринимателям и потребителям от индустрии и почему финтех становится интересен не только крупному, но и малому бизнесу.

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.