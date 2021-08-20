Когда казахстанские стартапы завоюют мир? Разговор с Алёной Ткаченко, Nommi

Vласть завершает первый сезон подкаста «Власть финтеха», в котором разбиралась, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей.

В последнем выпуске первого сезона мы решили поговорить с Аленой Ткаченко, основатильницей стартапа Nommi – одной из самых известных технологических разработок, вышедших из Казахстана. Стартап Nommi – не про финтех, но нам показалось важным поговорить с предпринимательницей, которая стала одним из немногих примеров успешного старта технологической компании из Казахстана.

Мы спросили Алену про успехи ее стартапа, про ее планы, а также о том, почему в Казахстане пока в принципе не очень много примеров разработок, покоривших мир.

Партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха» - компания Visa, лидер инновационных платежных решений. Visa реализует глобальную программу содействия финтех индустрии - Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке.

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Ведущий подкаста - Вячеслав Абрамов, продюсер - Владислав Сон, звукорежиссер - Данияр Мусиров.