​Freedom Holding сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане

Freedom Holding Corp. сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане, поскольку видит большой нереализованный спрос на домашнем рынке. При этом компания не отказывается от своих планов работы в США, рассчитывая на органический рост этого направления, сообщил CEO холдинга Тимур Турлов во время встречи с журналистами.

По словам главы Freedom Holding, компания не планирует крупных инвестиций в США. Пока ставки там остаются высокими, у клиентов будет сохраняться спрос на инструменты с фиксированной доходностью. Это снижает привлекательность американского направления для холдинга.

Поэтому он отказался от прошлогодней сделки по инвестиционному банку. При нынешней конъюнктуре стоимость этого актива может оказаться на несколько десятков процентов меньше.

«Но мы эту дверь не закрываем. Мы не планируем больших покупок [в США], мы делаем ставку на органический рост [нашего бизнеса там]», — отметил Турлов.

При этом холдинг видит большой потенциал для развития бизнеса в Казахстане, особенно на фоне повышения ставок в США: «Мы много чего купили и много чего недоинтегрировали [на домашнем рынке]. Потенциала в каждом из проектов еще много».

При этом Турлов подчеркнул, что его инвестиционную активность не стоит воспринимать как венчурную. Freedom Holding вложил в казахстанские стартапы порядка $136 млн., став одним из крупнейших инвесторов в этом секторе. Однако сейчас он в основном сфокусирован на развитии своей экосистемы, а также банковском бизнесе.

«Активы и портфели [Freedom Bank] растут. Еще год-два и мы будем полноценной банковской группой. В банковском бизнесе больше низковисящих фруктов, которые проще сорвать», — говорит Турлов.

Относительно будущих покупок он заметил, что «Freedom Holding распыляется, когда начинает наращивать экспозицию активов». Поэтому он планирует тратить больше усилий на интеграцию уже приобретенных сервисов в свою экосистему. Но потенциально готов рассматривать состоявшиеся проекты, хорошо дополняющие имеющийся бизнес.

Freedom Holding также не рассматривает возможность покупки крупных компаний, прежде всего финансовых: «Не удивлюсь, если банки из первой десятки будут появляться на рынке. Но мы привлекательных предложений для себя не видим. [Такая покупка] создаст операционный кошмар из-за объединения систем. Мы можем оказаться с двумя банками, которые невозможно интегрировать».

Тем не менее Freedom Holding не отказывается от планов по международной экспансии, присматриваясь к рынкам ОАЭ, Азербайджана, Турции и Таджикистана. Компания также планирует открыть отделение своего банка на территории МЦП «Хоргос», чтобы начать изучать возможности, создаваемые Китаем и его бизнесменами