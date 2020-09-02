CDC передал лабораториям Алматы оборудование и расходные материалы для тестирования на COVID-19

Вчера, 1 сентября, Центральноазиатский офис Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR) передал оборудование и расходные материалы общей стоимостью $316 тыс. лабораториям в Алматы, сообщили в генкосульстве США в Казахстане.

«Центральная референтная лаборатория и Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга будут использовать материалы для получения высококачественных образцов и повышения производительности тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В числе переданных предметов – высокопроизводительная система для проведения ПЦР в реальном времени, наборы для ПЦР-тестирования и наборы для выделения РНК. Это оборудование и материалы используются для диагностики COVID-19», - говорится в сообщении.

В октябре CDC/CAR передаст вторую партию оборудования и материалов, включая лабораторный пластик, тестовые наборы и реагенты на сумму более $480 тыс. тем же двум лабораториям, а также филиалам Национального центра экспертизы.

Как отметил директор CDC/CAR Дэниел Сингер, «эта поставка представляет собой только часть тех вложений, которые Соединенные Штаты сделали в общественное здравоохранение в Казахстане».

«Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после ее завершения», - добавил он.

CDC/CAR оказывает поддержку министерству здравоохранения Казахстана с самого начала вспышки коронавирусной инфекции, организовывая тренинги и предоставляя техническую помощь в чрезвычайных операциях, при работе в лабораториях, профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями, проверке на контрольно-пропускных пунктах на границе, информировании о рисках и вовлечении сообщества, а также эпиднадзоре.