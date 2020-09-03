99% средств за отмененные рейсы во время режима ЧП вернул пассажирам SCAT

«За время действия режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан SCAT вынужден был отменить порядка 3 тыс. рейсов. Это более 98 тыс. билетов. Неоднократное продление карантинных мер и ограничение авиасообщения с Казахстаном со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья внесли свои дополнительные негативные коррективы», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Здесь заверили, что вернули пассажирам 99% средств в размере 1,8 млрд тенге. Однако если по каким-то причинам возврат не был произведен, авиакомпания просит граждан обратиться по месту приобретения билета и гарантирует 100% возврат по каждому рейсу, отмененному на период действия режима ЧП.