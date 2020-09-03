Это порядка 1,8 млрд тенге
99% средств за отмененные рейсы во время режима ЧП вернул пассажирам SCAT
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

Авиакомпания SCAT выполнила 99% возвратов средств пассажирам рейсов, отмененных в период режима ЧП. Сумма возвращенных средств составила порядка 1,8 млрд тенге, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

«За время действия режима чрезвычайного положения в Республике Казахстан SCAT вынужден был отменить порядка 3 тыс. рейсов. Это более 98 тыс. билетов. Неоднократное продление карантинных мер и ограничение авиасообщения с Казахстаном со стороны стран ближнего и дальнего зарубежья внесли свои дополнительные негативные коррективы», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Здесь заверили, что вернули пассажирам 99% средств в размере 1,8 млрд тенге. Однако если по каким-то причинам возврат не был произведен, авиакомпания просит граждан обратиться по месту приобретения билета и гарантирует 100% возврат по каждому рейсу, отмененному на период действия режима ЧП.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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