В шести регионах Казахстана сокращается численность населения

Численность населения Казахстана к 1 августа достигла 18 768 тыс. человек, увеличившись с начала года на 135,7 тыс. человек или 0,73%, сообщил комитет по статистике республики.

Лидерами по приросту населения остаются столица – 2,24%, Алматы (+1,67%), Мангистауская область (1,64%), Шымкент (1,57%) и Атырауская область (1,0%).

Население Алматы достигло 1 948 тыс. человек, столицы – 1 162 тыс., Шымкента – 1 054 тыс.

За первые семь месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось. В предыдущие месяцы таких регионов было меньше из-за сокращения миграции, которая остановила пандемия коронавируса.

Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,40%. В Костанайской области численность населения уменьшилась на 0,16%, в Восточно-Казахстанской области – на 0,14%, в Акмолинской области – на 0,12%, в Павлодарской области – на 0,07%, в Карагандинской области – менее 0,01%.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,01% до 11 049 тыс. человек, сельское население выросло на 0,33% - до 7 719 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,9%, доля сельского населения - 41,1%.