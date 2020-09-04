Руководство станции скорой помощи Алматинской области подозревают в хищении более 3 млн тенге

Руководство станции скорой и неотложной медицинской помощи Алматинской области подозревается в хищении более 3 млн тенге, выделенных в рамках борьбы с коронавирусом, сообщили в Антикоррупционной службе.

«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения Алматинской области, а также его заместителя по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления», - говорится в сообщении.

По версии следствия, они подозревается в хищении более 3 млн тенге бюджетных средств путем подписания акта выполненных работ по заключенному договору за оказание услуг по ремонту автомашины скорой помощи. Причем деньги были выделены по государственной программе «Денсаулык» в рамках антикризисных мер на борьбу с пандемией коронавируса.

«23 августа в отношении директора ГКП и его заместителя санкционирована мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается», - отмечается в сообщении.

Между тем в столице ведется следствие в отношении инспектора мобильной группы акимата, который осуществляя контроль в период пандемии за соблюдением ограничительных карантинных мер субъектами малого и среднего предпринимательства. По данным Антикоррупционной службы, он «изобличен при получении денежных средств в размере 60 тыс. тенге путем обмана и злоупотребления доверием от индивидуального предпринимателя за не привлечение к административной ответственности, а также за общее покровительство».

Предварительное следствие по этому факту продолжается.

Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Турксибского района города по факту получения взятки.

«В ходе проведения негласных следственных действий задокументирован факт получения от предпринимателя города Алматы начальником отдела ЧС денежных средств в сумме 840 000 тенге за выдачу положительного заключения по проводимой проверке по соблюдению норм противопожарной безопасности в деятельности ТОО. Процессуальное задержание в отношении подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судами.