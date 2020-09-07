Нацбанк ухудшил прогнозы по темпам роста экономики в 2020 году

Национальный банк Казахстана ухудшил свои ожидания по темпам роста экономики в 2020 году из-за более глубокого спада экономической активности во втором квартале, а также введения локдауна в июле.

«Согласно обновленным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП Казахстана сократится на 2,0%-2,3%. В 2021 году в условиях низкой базы 2020 года и улучшения эпидемиологической ситуации темпы экономического роста восстановятся до 3,5-3,8%. Этому будут способствовать постепенное восстановление внешнего спроса, реализация отложенных инвестиционных проектов, положительный фискальный импульс, улучшение ситуации на рынке труда и оживление потребительского спроса», - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что снижение потребительской и инвестиционной активности оказывает давление на совокупный спрос. Введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности.

«Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привели к ухудшению ситуации на рынке труда», - указывается в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, инвестиции в основной капитал сокращаются. При этом в июле сокращение инвестиционной активности оказалось более глубоким, в годовом выражении снижение произошло на 16%. Основной вклад в отрицательную динамику с начала года продолжает вносить спад инвестиций в горнодобывающей промышленности на 17,2%, обусловленный приостановлением строительных работ на Тенгизском месторождении. Также, по информации Нацбанка, снизились инвестиции в торговле – на 44%, в транспортной сфере – на 5%, строительстве – на 47,1% и профессиональной научно-технической деятельности – на 47,9%.

Неопределенной остается ситуация и во внешнем секторе. Сохранение режима локдауна во многих странах мира обусловило значительное сокращение экономической активности как в развитых, так и развивающихся странах. По оценкам Всемирной торговой организации, глобальная торговля во втором квартале 2020 года упала на 18,5% в годовом выражении. Перспективы развития мировой экономики все еще сопряжены с высокой неопределенностью, обусловленной, в частности, началом второй волны COVID-19 в некоторых странах. Не исключается рост волатильности на мировых финансовых рынках на фоне ожидаемой инвесторами турбулентности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США. Однако международные организации полагают, что наибольший спад глобальной экономики реализовался во втором квартале 2020 года, за которым последует разворот, и уже в 2021 году темпы роста мировой экономики перейдут в положительную область.

Вместе с тем на мировом рынке нефти ситуация улучшилась при сохраняющихся факторах неопределенности. Как отмечает Нацбанк, с учетом открытия экономик после локдауна улучшилась динамика мирового потребления нефти. Рост потребления нефти зафиксирован в большинстве крупных стран-импортеров. К концу 2020 года и в 2021 году ожидается дальнейший рост спроса на нефть, что может привести к сокращению накопленных запасов до конца 2020 года и дефициту на рынке нефти с первого квартала 2021 года.

«Негативными факторами для нефти остаются риски более масштабной второй волны коронавируса, что может привести к более медленному восстановлению спроса и образованию избытка нефти на рынке. Также имеются опасения касательно превышения объемов производства нефти со стороны Ирака. Стране не удастся выполнить обязательства, связанные с соглашением ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения. В последние дни наблюдается снижение цен на нефть на 5% до $42,2 за баррель нефти марки Brent на фоне повышения объемов производства ОПЕК+ и возможного снижения спроса со стороны Китая. Ценовая политика Саудовской Аравии по предоставлению скидок задает тон для других нефтедобывающих государств ОПЕК, тем самым создавая дополнительное давление на снижение цены на нефть», - отмечается в сообщении регулятора.