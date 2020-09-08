Парковая зона появится между улицами Абылай хана и Панфилова в Алматы

В Алматы между улицами Абылай хана и Панфилова появится новая парковая зона, об этом на брифинге во вторник сообщил руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов. Сейчас проводится опрос населения, в скором времени будут проведены общественные слушания.

«По инициативе акима города Алматы, к нам перешли два участка, которые находятся между Панфилова и Абылай-хана - Шевченко и Курмангазы. Там раньше стояли косые дома. Данная территория будет превращена в парковую зону для города. На сегодняшний день начаты разработки соответствующих проектов, будут проведены слушания, опрос населения. После всех видов работ мы об этом сообщим и создадим платформу, где мы сможем обсудить все нюансы по данной территории», - рассказал Ахмеджанов.

Он также отметил, что на данный момент в центральной части города отремонтированы фасады 29 зданий, в 17 домах ремонт еще продолжается, а 26 реконструируют в ближайшее время. Кроме того, Ахмеджанов сообщил, что в городе не ведется точечная застройка по проектам, которым выдали разрешение на строительство после 2018 года: «Точечная застройка на сегодняшний день не ведется. Если (строительные работы - прим. V) идут, то только те, разрешения на строительство которым были выданы еще до 2017-2018 года. Все проекты, которые были после 2018 года, приостановлены. Рассматриваем вопрос как этот конфликт разрешить, потому что застройщики имеют право застраивать территории, но нужно найти консенсус».