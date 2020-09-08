LG удостоена наград AHRI Performance Award третий год подряд

Решения ОВиК от LG Electronics ( LG ) третий год подряд отмечены Институтом кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI), получив награды за производительность сразу 73 моделей, которые успешно прошли тестирование.

Награда за производительность – это признание, которое сложно получить, так как все продукты из каждой категории, которые случайным образом выбираются AHRI, должны успешно проходить тест на производительность в течение трех лет подряд. LG впервые получила эту награду в 2017 году, после ежегодного успешного прохождения тестирований с 2015 года.

С 2017 по 2019 год, в общей сложности 73 модели из систем кондиционирования воздуха LG, которые были представлены в семи различных категориях, успешно прошли тестирования.

Для ежегодного тестирования, AHRI случайным образом выбирает минимум 20 процентов всех продуктов из каждой категории. Затем тестовые образцы отправляются в Intertek – ведущую организацию по сертификации стандартов и независимую лабораторию, аккредитованную AHRI, для проверки того, работают ли продукты в соответствии со своими спецификациями.

Среди моделей, отмеченных наградами, оказался и Multi V - флагманский большой наружный блок LG. Инверторный компрессор Ultimate Inverter Compressor – оригинальная разработка LG, обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность, выделяя Multi V среди остальных коммерческих систем кондиционирования воздуха. Устройство также демонстрирует отличные характеристики нагрева в экстремальных условиях - минус 30° по Цельсию (минус 22° по Фаренгейту), что объясняет его популярность.

Multi V S, флагманское устройство малой и средней мощности - предназначено для домашнего использования. К одному наружному блоку можно подключить до 16 внутренних блоков, что делает его подходящим даже для больших жилых помещений. Внутренние блоки представлены в различных вариациях - от настенной конфигурации и потолочной кассеты, до канального типа.

PTAC, еще одно сертифицированное устройство, представляет собой отдельный автономный блок, который чаще всего используют в отелях. Кондиционеры LG PTAC обладают исключительной прочностью и имеют специальное покрытие, которое предотвращает коррозию теплообменника.

Позиции LG в отрасли кондиционирования воздуха в Северной Америке укрепляются в течение 11 лет подряд. По данным прошлого года - продажи бизнес-подразделения LG Air Solution выросли более чем в два раза по сравнению с пятью годами ранее.

«LG, как производитель комплексных решений для систем ОВиК и энергетики, направленных на сохранение природных ресурсов и улучшение жизни человека, будет стремиться к дальнейшему укреплению конкурентоспособных позиций на глобальном рынке с помощью передовых характеристик и уникальных технологий», - сказал Ли Кам-Гю, исполнительный вице-президент бизнес-подразделения LG.