Локдауны на выходных в Казахстане сохранятся – Минздрав

Министерство здравоохранения продолжает заверять, что в стране достигнута устойчивая эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Тем не менее, заявил в среду в ходе заседания правительства глава ведомства Алексей Цой, практика введения локдаунов на выходных сохранится.

«В целях предотвращения распространения заболеваемости и сохранения положительной динамики сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локадуны выходного дня», - заявил Цой.

Вместе с тем, заверил он, в стране в настоящее время достигнута устойчивая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией. На 9 сентября зарегистрировано 106 498 больных. За последние сутки зарегистрировано 73 человека с положительным результатом на COVID-19. Получают лечение 4 810, выписано 100 042 или 94%. Умерло 1 646. Также в республике зарегистрировано 28 228 вероятных случаев коронавирусной инфекции с отрицательным ПЦР.

«Благодаря введенным строим ограничительным мерам с 5 июля наблюдается снижение занятости коек в 6 раз, реанимационных – в 6,6 раз. Также снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи по вопросам коронавирусной инфекции в 5,5 раз. Поликлиники перешли на формат обслуживания на дому, количество мобильных бригад увеличилось в 7,6 раз», - сообщил глава Минздрава.

Он также сообщил, что на фоне стабилизации ситуации в нашей стране, в ряде стран Европы и Азии с начала августа наблюдается резкий рост распространения COVID-19 – это в Италии, Австрии, Испании, Германии, Южной Корее, Турции. В странах СНГ средний рост заболеваемости составил 0,5%, что в пять раз выше, чем в Казахстане.