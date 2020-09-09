Минздрав ведет переговоры по возможному закупу оксфордской вакцины от COVID-19, испытания которой приостановлены

Министерство здравоохранения Казахстана ведет переговоры по возможному закупу не только российской вакцины от коронавируса, но и оксфордской компании AstraZeneca. Однако сегодня СМИ сообщили, что ее испытания приостановлены.

«Министерством ведутся переговоры по возможному закупу российской вакцины «Спутник V», оксфордской вакцины компании AstraZeneca, казахстанской вакцины и других», - сказал министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства в среду.

Он сообщил, что для обеспечения потребности в вакцине определены группы риска, подлежащие вакцинации – это лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники и педагоги.

«Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2 млн 798 тыс. человек, что составляет 15% от всего населения. Потребуется 5 млн 580 тысяч доз при двухдозном календаре», - проинформировал Цой.

В свою очередь министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев попросил включить в группы риска еще и полицейских.

«Можно будет включить дополнительно сотрудников полиции, потому что тоже группа риска? Они, как медики, практически не находятся на удаленке, все время находятся возле медицинских учреждений», - пояснил глава МВД.

3 сентября вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и которые подлежат первоочередной вакцинации. В частности, по его словам, «Спутник V» противопоказана беременным женщинам, в период грудного вскармливания, людям с хроническими заболеваниями и гражданам моложе18 и старше 60 лет. Однако Казахстан уже предварительно договорился о закупе 2 млн доз вакцин российского производства для вакцинации наиболее уязвимых групп населения. Соответствующее соглашение о взаимопонимании о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний было подписано в конце августа, во время визита отечественной правительственной делегации в Москву. 7 сентября заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что решение о закупе российской вакцины будет принято после того, как она пройдет третью фазу испытаний, а подписанное соглашение,– это намерение и возможность приобрести вакцину после того, как она пройдет все необходимые испытания.

Сегодня СМИ сообщили, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.

«Представитель компании сообщил, что «стандартный процесс проверки» привел к приостановке испытаний. По его словам, AstraZeneca «работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний». По словам представителя, приостановка испытаний носит «рутинный характер» и необходима в подобных случаях», - говорится в сообщении РИА Новости.

При этом не уточняется, какой именно нежелательный побочный эффект выявлен у испытуемого, но данный случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее ее испытания начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.