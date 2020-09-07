Решение о покупке российской вакцины от коронавируса Казахстан примет после третьей фазы ее испытаний – Скляр

Испытания должны завершиться в декабре
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан примет решение о покупке российской вакцины от коронавирусной инфекции только после того, как она пройдет третью фазу испытаний, заявил в понедельник в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Роман Скляр. Тем не менее, предварительное соглашение о закупе уже подписано.
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