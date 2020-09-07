Решение о покупке российской вакцины от коронавируса Казахстан примет после третьей фазы ее испытаний – Скляр

Казахстан примет решение о покупке российской вакцины от коронавирусной инфекции только после того, как она пройдет третью фазу испытаний, заявил в понедельник в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Роман Скляр. Тем не менее, предварительное соглашение о закупе уже подписано.

«24 августа текущего года мы в составе правительственной делегации подписали соответствующее предварительное соглашение, в соответствии с которым Российская Федерация обязуется Казахстану в числе первых продать вакцину. Но после прохождения третьей фазы испытаний. Сейчас прошло две фазы испытаний. И третья фаза, которая завершится предварительно к декабрю, будет охватывать более широкий круг лиц, в том числе и те категории, которые вы сейчас указали. После прохождения всех соответствующих испытаний и будет принято решение о ее покупке», - сказал Скляр, отвечая на вопрос о том, что данная вакцина небезопасна для групп риска, которых и планируется вакцинировать.

Вице-премьер подчеркнул, что соглашение, подписанное в конце августа, – это намерение и возможность приобрести вакцину после того, как она пройдет все необходимые испытания.

Напомним, 3 сентября в ходе брифинга в правительстве вице-министр здравоохранения Марат Шоранов заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции, в отличие от казахстанских разработок, противопоказана гражданам, входящим в группу риска и которые подлежат первоочередной вакцинации. И казахстанская вакцина показывает лучшие результаты, в отличие от российской.