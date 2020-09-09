Партия «Ауыл» не захотела объединяться с партией «Бірлік»

По словам председателя партии «Ауыл», сенатора Али Бектаева, предложение об объединении поступило от партии «Бiрлiк» в марте 2020 года. После этого была создана рабочая группа по изучению деятельности политической партии.

Руководитель центрального аппарата партии «Ауыл» Куаныш Сейтжанов заявил, что члены партии "Бiрлiк" не проявляют достаточной активности во время обсуждения и принятия решений в общественно-политических событиях.

«Партия «Ауыл» - общественно-политическая структура, широко известная населению своим идеологическим направлением и программными целями. Любое объединение с какой-либо политической организацией может вызвать недопонимание и ввести в заблуждение наш электорат. «Бiрлiк» имеет низкую политическую активность. За последние три года партия не проявляла активность в общественно-политических событиях, которые происходят в стране, - сказал Сейтжанов.

В ходе голосования 72 человека высказались против объединения партий, восемь выступили «за», один воздержался.

Партия «Ауыл» действует с 2002 года, ей ни разу не удалось преодолеть 7%-ный барьер для попадания в мажилис, партия представлена всего несколькими депутатами в маслихатах. «Ауыл» выставлял своего кандидата на президентских выборах в 2019 году: Толеутай Рахимжанов, по официальным данным, занял четвертое место, набрав около 3% голосов избирателей.

Партия «Бірлік» создана в 2013 года в результате объединения партий «Адилет» и «Руханият». Партия на последних парламентских выборах не смогла набрать даже 1% голосов, а после выборов не проявляла никакой активности, у нее нет даже собственного сайта. В конце августа в ответ на запрос Vласти в партии говорили, что не уверены в своем участии в ожидающихся выборах в мажилис и маслихаты.