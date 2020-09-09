Токаев подписал указ о создании министерства по ЧС

«В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю: образовать министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Новому министерству будут переданы функции и полномочия министерства внутренних дел в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров. От министерства индустрии и инфраструктурного развития – по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности; от министерства национальной экономики – по формированию и развитию государственного материального резерва.

Правительство по согласованию с администрацией президента должно перераспределить штатную численность между реорганизуемыми госорганами и вновь образованным министерством по ЧС, а также подведомственных им организаций.

Министерство по ЧС определено правопреемником прав и обязательств министерств внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики в пределах передаваемых функций и полномочий.

В понедельник министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил главе государства, что работа по созданию министерства по чрезвычайным ситуациям будет завершена в течение месяца. По его информации, создана специальная комиссия, уточняется список из более 25 тысяч человек, которые будут работать в структуре МЧС, а также выделяется необходимая техника и оборудование.