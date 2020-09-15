Не допустить роста цен на социально значимые товары выше 6% обещает Минторговли

С начала текущего года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 4,4%, однако власти заверяют, что более чем на 6% подорожания не будет.

«В текущем году установлены предельные цены на социально значимые товары, расширена практика льготных займов торговым сетям через «оборотную схему» с обязательством по сдерживанию цен. Оказаны меры господдержки сельхозтоваропроизводителям, в том числе внедрен механизм форвардного закупа. Данные меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей», - сказал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

Он заявил, что причин для повышения цен нет. И правительством будет обеспечен «жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров».

По информации министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, рост произошел на гречневую крупу, сахар, морковь и картофель в основном за счет сокращения посевных площадей и сезонного фактора.

«С начала года рост цен на социально значимые товары наблюдается во всех регионах. Однако по большинству товаров спрос на внутреннем рынке был удовлетворен за счет отечественных продовольственных товаров», - подчеркнул министр.

Для недопущения роста цен с марта по сентябрь снижена ставка налога на добавленную стоимость с 12% до 8% на импорт и реализацию социально значимых продовольственных товаров. Кроме того, местные исполнительные органы используют такие инструменты, как «оборотная схема», форвардный закуп и «формирование стабилизационных фондов».

«В стабилизационных фондах сформировано 27,7 тыс. тонн продовольствия и заключены форвардные договоры на поставку 21,6 тыс. тонн. На «оборотную схему» с обязательством по сдерживанию цен на социально значимые товары из местных бюджетов выделено 14,2 млрд тенге. Этот рыночный механизм уже показывает эффективность. По городу Алматы, в сравнении с другими регионами, выделены значительные средства. В результате в городе с начала года рост цен на социально значимые товары составил 2,2%. Это самый низкий показатель по стране», - сообщил Султанов.

По оценке Минторговли, рост цен на социально значимые продовольственные товары стабилизируется и не превысит до конца года 6%.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в свою очередь также отметил, что для стабилизации цен на продовольствие ведомство ведет работу по насыщению внутреннего рынка по основным 29 товарным позициям. При этом по 12 товарам обеспеченность внутреннего рынка составляет 100% и более, по 11 товарам – 80% и более, по 6 продтоварам проводится работа по импортозамещению.