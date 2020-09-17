Стоимость газа для жителей столицы определил акимат

Акимат определился с ценой на газ, который получат жители столицы через газопровод «Сарыарка». Ранее предполагалось, что стоимость одного кубометра будет составлять 60 тенге, однако ее снизили до 45 тенге, сообщили в четверг в пресс-службе акимата столицы.

«Если ранее предполагалось установить цену за один кубометр газа 60 тенге, то акиматом совместно с центральными уполномоченными органами в целях экономии была проведена колоссальная работа по снижению тарифа. Таким образом, цена за кубометр газа снижена до 45 тенге», - говорится в сообщении акимата.

В данный момент в столице ведутся работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. В жилой массив «Железнодорожный» проложено 100% распределительных сетей, в Промышленном и Коктале-2 – по 95%, в Коктале-1 – 80%. Работы ведутся также в жилых массивах Агрогородок и Юго-Восток. Как заверяют в акимате, дома в данных жилых массивах, в том числе часть домов в Агрогородке, уже в текущем отопительном сезоне могут отапливаться газом.

«Жителям необходимо обратиться во фронт-офисы за получением техусловий для подключения домов к газу. Для жителей частного сектора акиматом на бесплатной основе предусмотрены счетчики», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в текущем году планируется перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.