Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях на западе и юге Казахстана

Так, в субботу в Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидается сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днём местами ожидается сильный дождь. Ветер до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, порывы ветра будут достигать 23 м/с.

В Жамбылской области прогнозируют ночные заморозки, а 19-21 сентября местами ожидается туман. В Кызылординской и Туркестанской областях ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В столице переменная облачность, до 21 градуса тепла, в Шымкенте порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, осадков не будет, до 25 тепла. В Алматы пасмурно, но без осадков, до 18 градусов тепла.