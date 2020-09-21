Назначен заместитель акима Алматы

Максат Кикимов родился в 1986 году. Является выпускником колледжа Академии банковского дела, Алматинской академии экономики и статистики, университета «Туран». Имеет общий трудовой стаж в финансовой, нефтяной сферах и на государственной службе более 15 лет. В частности, в разные годы работал главным бухгалтером в филиале АО «Альянс банк» в Алматы, главным бухгалтером Алматинского филиала АО Банк «Астана-финанс», заместителем директора департамента банковских технологий в АО «Bank RBK», заместителем руководителя управления финансов Алматы, возглавлял управление экономики и бюджетного планирования города Алматы, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, управление туризма города. С июля 2019 года занимал пост акима Жетысуского района города. Алматы.

Сапарбек Туякбаев, ранее внимавший пост заместителя акима города, на своей странице в Facebook сообщил, что ушел в бизнес.

«Дорогие жители города Алматы! Хочу признаться, что работать с вами было большим удовольствием для меня. Я благодарен вам всем и каждому по отдельности за понимание, участие, неравнодушие, за вашу конструктивную критику и предложения, направленные на благо нашего города! Я буду бесконечно счастлив, если за это время мне удалось привнести, даже если небольшие, но все-таки положительные изменения в жизнь нашего с вами любимого города. Думаю, что мой опыт работы в сфере поддержки и развития инвестиций, предпринимательства помогут мне реализоваться в бизнесе, которому я теперь намерен уделить свое время», - написал он.