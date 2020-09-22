Партия «Ак жол» предложила проводить прямые выборы акимов городов и областных центров

Следом за депутатом мажилиса от фракции «Нур Отан» Нуржаном Альтаевым депутаты от фракции «Ак жол» заявили о том, что готовят предложения по прямым выборам акимов городов и областных центров. Как заявил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель Демократической партии, лидер фракции Азат Перуашев, уже в следующем году можно попробовать разрешить гражданам самим выбрать акимов в двух-трех городах.

«Мы считаем очень перспективным поручение президента провести в следующем году прямые выборы акимов сел напрямую жителями этих населенных пунктов. Мы считаем, что нужно эту инициативу рассматривать в перспективе», - заявил Перуашев.

По его мнению, в будущем также необходимо перейти к прямым выборам акимов областных центров и городов, включая города республиканского значения.

«Мы готовим предложения, чтобы в следующем году, наряду с проведением выборов акимов сел, провести также выборы акимов двух-трех городов, в том числе, может, одного-двух акимов областных центров жителями», - сообщил лидер фракции.

Напомним, ранее в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что опросы общественного мнения показывают усилившийся запрос на выборность сельских акимов.

«В следующем году заканчивается срок полномочий целого ряда руководителей сельских округов. Полагаю возможным проведение прямых выборов сельских акимов», - предложил Токаев.

Позже один из депутатов мажилиса от фракции «Нур Отан» Нуржан Альтаев заявил, что стране нужны не только экономические, но и политические реформы. В числе одной из таких реформ он подчеркнул необходимость прямых выборов акимов городов и областей.