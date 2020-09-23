Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС закрепил мажилис

Казахстану определен норматив в размере 6,955%
Тамара Вааль, Vласть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров». Документом определяются новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.
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