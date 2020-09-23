Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС закрепил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров». Документом определяются новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС.

«Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%», - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

Указанные нормативы, по его словам, призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

Кроме того, протоколом определено, что высшие органы государственного финансового контроля государств-членов в рамках совместных контрольных мероприятий ежегодно будут проверять соблюдение уполномоченными органами государств-членов положений данного протокола.