В случае второй волны коронавируса в Казахстане безработными могут стать 162 тыс. человек – Минтруда

В министерстве труда и социальной защиты населения посчитали, сколько человек будут нуждаться в помощи на случай новых ограничений при второй волне коронавируса в Казахстане, а также сколько человек могут остаться без работы.

«В текущих условиях пандемия сохраняет в себе вызовы и негативные последствия для рынка труда. В случае второй волны коронавируса и принятия ограничительных мер, по нашей оценке, в поддержке могут нуждаться 2,2 млн человек. Сохранить свой режим работы, согласно прогнозу, смогут почти половина занятого населения – это 4 млн человек, в основном это люди, занятые в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и здравоохранении», - сказал министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов на правительственном часе в мажилисе в четверг.

По оценкам Минтруда, 2,5 млн человек могут перейти на дистанционный режим работы, возможно, сократится рабочее время у 2 млн человек, и они могут уйти в неоплачиваемый или оплачиваемые отпуска.

«Речь, в первую очередь, может идти о работниках сфер торговли, транспорта, по проживанию и питанию. Безработными по некоторым оценкам могут стать 162 тыс. человек», - добавил министр.

Второй ключевой вызов на рынке труда – это давление на него возрастающей рабочей силы, отметил Нурымбетов. По его словам, ведомство сделало «анализ на 5 лет вперед». И согласно ему ежегодный приток молодежи на рынке труда вырастет до 256 тыс. человек к 2025 году, а прирост трудоспособного населения ожидается до 12,1 млн человек.

«Объёмы создания рабочих мест 2022 года будут недостаточными для обеспечения работой лиц трудоспособного возраста. Максимальный дефицит к 2025 года составит 87 тыс. рабочих мест. Поэтому в предстоящий период необходима дополнительная генерация рабочих мест.

Учитывая все эти вопросы, повторное введение карантина может повлечь высвобождение работников и снижения их доходов. В связи с чем мы должны быть готовы к принятию оперативных и системных мер», - подчеркнул Нурымбетов.

Поэтому, по словам министра, будут приняты меры по сохранению и созданию рабочих мест за счет инфраструктурных проектов, «Дорожной карты занятости», а в рамках программы «Енбек» планируется увеличить объем субсидируемых рабочих мест. При переходе на сокращенную занятость планируется внедрить компенсацию либо субсидирование части заработной платы на уровне одной минимальной заработной платы, а для поддержки безработных в период карантина – внести рекомендации по повышению выплаты в период потери работы.