Парламент Казахстана ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц

На сегодняшний день 735 граждан Казахстана находятся под стражей в разных странах мира. В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц», что позволит нашим гражданам отбывать наказание на родине.

«Целью законопроекта является ратификация договора о возможной передаче осужденных лиц между двумя государствами для дальнейшего отбывания наказания в своей стране. Основной задачей законопроекта является регламентация взаимодействия компетентных органов двух государств по вопросам передачи осужденных лиц», - сказал депутат Владимир Волков.

В документе прописаны передача осужденного лица, форма и содержание запроса, условия для передачи, основания для отказа в передачи осужденного лица. В частности, если данный человек является гражданином государства исполнения приговора; если приговор суда вступил в законную силу и подлежит исполнению; на момент получения запроса о передаче срок, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее шести месяцев, если не достигнута иная договоренность и другие условия.

Кроме того, в договоре предусмотрены нормы, регулирующие исполнение приговора, прекращение или изменение исполнения приговора, обмен информацией, транзит осужденного лица.

«Центральным органом для целей договора от Республики Казахстан определена генеральная прокуратура», - уточнил сенатор.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов сообщил, что на сегодня 735 граждан Казахстана находятся под стражей за рубежом, их них 70% или 537 человек – в России.

«Сейчас планируем совершить такой договор с Узбекистаном, потому что там находится 24 человека. Около 400 граждан Узбекистана находятся у нас. Если такое соглашение будет заключено, то у нас будет возможность взаимной передачи», - сообщил о планах заместитель генерального прокурора, отметив, что в целом подобные соглашения Казахстан заключил с 68 странами.