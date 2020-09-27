В Баку действует комендатский час
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Азербайджан частично вводит военное положение
Фото Минобороны Азербайджана

Парламент Азербайджана принял постановление о введении в некоторых районах страны военного положения. В Баку и в городах Гянджа, Гейгель, Евлах и в еще нескольких районах с 21 часа воскресенья вводится комендантский час, собщает JAMnews.

Ранее пресс-секретарь президента Азербайджана заявил телеканалу Аль-Джазира, что конечная цель страны в ходе военной операции - "полное освобождение Нагорного Карабаха". Баку утверждает, что взял под контроль семь сел, Минобороны Армении это опровергает.

В Азербайджане с утра ограничен интернет «для предотвращения широкомасштабной провокации Армении».

Полномасштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении и Азербайджана начались минувшей ночью. Стороны обвинили друг друга в провокациях, Азербайджан заявил о начале наступления в Карабахе.

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