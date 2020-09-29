Казахстанцы могут прибывать в Россию только прямыми авиарейсами и со справкой отрицательного ПЦР-теста

В посольстве России в Казахстане проинформировали , на каких условиях казахстанцы могут прибывать в страну. При этом наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус обязательно.

«С 21 сентября возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между нашими странами. Уже состоялись первые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Эйр Астана». Теперь российскую границу в воздушных пунктах пропуска могут пересекать все категории граждан Казахстана при условии прибытия прямым рейсом из РК, включая и студентов, о чем часто спрашивают. Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, полученную не менее, чем за 72 часа до вылета рейса. Это – обязательное условие», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Здесь отметили, что восстановление авиасообщения не означает возвращения к режиму пересечения границы, существовавшему до начала пандемии, ограничения в отношении сухопутной границы в настоящее время сохраняются.

«Она открыта только для обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян (на границе им придется предъявить копии документов, подтверждающих родство), казахстанцев, направляющихся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники, а также участников Госпрограммы переселения соотечественников – они должны иметь с собой соответствующее свидетельство», - подчеркнули в посольстве.

В посольстве также подчеркнули, что все указанные меры – ограничительные, а не запретительные, и носят временный характер.

Вместе с тем условия пребывания казахстанцев в России не изменились: в стране можно оставаться в течение 90 дней из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется).