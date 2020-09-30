Падеж птицы зафиксирован в девяти областях и в Шымкенте

В министерстве по чрезвычайным ситуациям в среду обсудили ситуацию с распространением птичьего гриппа в Казахстане. По данным МСХ, падеж птицы зафиксирован в девяти регионах страны и в Шымкенте.

«По данным комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ в период с 9 по 29 сентября зарегистрированы факты падежа 576 841 голов птиц в 102 населенных пунктах 47 районов 9 областей и 1 городе республиканского значения (Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, СКО, Кызылординская, Туркестанская, г.Шымкент), из них 24 289 на личных подворьях и 552 273 на птицефабриках», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В Национальном референтном центре по ветеринарии сообщают, что источником и переносчиком высокопатогенного птичьего гриппа является проходящая миграция диких птиц с севера на юг – об этом свидетельствуют результаты исследований павших диких птиц.

По итогам заседания заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил принять заблаговременные меры по минимизации последствий распространения птичьего гриппа в стране.