Максимальные рекомендуемые ставки по долгосрочным депозитам в тенге на ноябрь снижены

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь. Как сообщается на сайте КФГД, по сравнению со ставками на октябрь, изменения произошли по долгосрочным депозитам, которые рассчитываются на основании рыночных трендов, когда снижение или повышение ставок формирует банковский сектор.

«В результате снижения рыночных ставок по срочным депозитам на 12 и 24 месяца, максимальные рекомендуемые ставки по ним уменьшились на 0,4 и 0,1 процентных пункта соответственно. Эта продолжающаяся тенденция на снижение отражает низкую заинтересованность банков в данном продукте ввиду их более высокой мобильности, чем у сберегательных депозитов», - говорится в сообщении.

Снижение рыночных ставок по сберегательным депозитам со сроком размещения 24 месяца на 0,3 процентных пункта указывает на переход к более консервативной политике фондирования банков с учетом вероятного снижения процентной маржи из-за экономического спада, вызванного карантинными мерами.

По остальным депозитам ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне.

Таким образом, ставки по несрочным депозитам с пополнением и без составили 9%, по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с пополнением – 9%, без пополнения – 9,5%; на 12 месяцев с пополнением – 10,3%, без пополнения – 10,7%; на 24 месяца – 9,2% и 9,5% соответственно.

По сберегательным депозитам ставки следующие: 10% по депозитам на срок 3 и 6 месяцев с пополнением и 10,5% - без пополнения; на срок 12 месяцев – 12,3% с пополнением и 14% - без пополнения; на срок 24 месяца – 11,7% с пополнением и 13,2% без пополнения.