Минздрав пока не планирует возвращать дистанционное обучение полностью

Из 36 школьников, заболевших коронавирусной инфекцией в дежурных классах, пятеро госпитализированы, у троих состояние оценивается как средней степени тяжести. Вместе с тем Минздрав пока не планирует возвращаться полностью к дистанционному обучению, сообщил в четверг в ходе брифинге глава ведомства Алексей Цой.

По информации вице-министра Ажар Гиният, в дежурных классах зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди учащихся 1-4 дежурных классов. Болезнь у них протекает, по ее словам, в бессимптомной или легкой форме.

«Из общего числа заболевших детей только 5 детей госпитализированы в стационары. Из них состояние троих врачи оценивают как средней тяжести», - отметила Гиният.

На дистанционном обучении COVID-19 заболели 73 ребенка. При этом, уточнил уже министр здравоохранения, пока Казахстан не ведет речи о полном возвращении к дистанционному обучению.

«Перевод всех школьников на дистанционный формат будет связан с общими ограничительными мерами, общими карантинными мерами внутри страны. Сейчас данный вопрос не планируется. Если в школе будут массовые вспышки, то мы можем закрывать пошкольно. Если это будет в региональном масштабе, то будем закрывать в формате регионов. Если выйдет на более высокий уровень, тогда будем закрывать на уровне Казахстана. Но сейчас пока таких тенденций нет», - заверил Цой.