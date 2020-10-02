В Алматы построен второй модульный инфекционный госпиталь на 300 мест, сообщил на своей странице в Instagram глава города Бакытжан Сагинтаев.

«Второй модульный инфекционный госпиталь на 300 койко-мест, из которых 30 реанимационных, построен за два месяца. Все койки оснащены медицинскими газами. Состояние пациентов круглосуточно отслеживается в режиме реального времени посредством автоматизированной системы «умный» госпиталь», - написал аким.

По его словам, клиника оснащена КТ, рентген- и УЗИ-аппаратами и располагает собственной лабораторией, где будут проводиться все виды исследований, включая ПЦР-диагностику на КВИ.

«Технологичные решения по организации и разделению блоков на зоны, дезинфекции карет скорой помощи, обеззараживанию сточных вод и утилизации медотходов обеспечивают высокую степень санитарной и экологической безопасности госпиталя», - отметил Сагинтаев.

Новый модульный инфекционный стационар построен на базе детской клинической инфекционной больницы и расположен в микрорайоне Теректы Алатауского района.

Как сообщает пресс-служба акимата города, госпиталь состоит из 12 блоков, в том числе 8 палатных отделений, из них 2 блока с боксированными палатами и 6 полубоксированных блоков. Также имеются пищеблок и прачечная. Программа в новом госпитале интегрирована с медицинской информационной системой города и цифровой базой данных всех рентгеновских, КТ- и МРТ-снимков PACS.

Ранее сообщалось об открытии инфекционной клиники на 500 мест в Турксибском районе Алматы. Также в ближайшее время откроются частные ковидные госпитали на 200 мест. Таким образом, с учетом нового модульного госпиталя в мегаполисе откроется 1 тыс. новых койко-мест, предназначенных для лечения пациентов с КВИ. Общая мощность 32 стационаров составит 7226 мест.

Кроме того, на 35 автомашин обновлен автопарк службы скорой помощи, до конца года будет приобретено еще 100 карет скорой. В восьми стационарах первого эшелона устанавливается централизованная система медицинских газов на 24 тыс. коек.