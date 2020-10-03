Армения заявила о наступлении Азербайджана на севере и юге Нагорного Карабаха

Министерство обороны Армении заявило о наступлении ВС Азербайджана в субботу утром в южном и северном направлении в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС .

«На северном и южном направлении Арцаха идут ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешел в наступление», - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, добавив, что «армянские подразделения останавливают продвижение противника».

Также она заявила, что утром в субботу были сбиты 3 самолета ВВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, пишет РБК. По информации РИА Новости, начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы опроверг эту информацию.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Пресс-секретарь главы Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тыс., пишет «Коммерсантъ».