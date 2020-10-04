Пять партий проходят в парламент Кыргызстана

По предварительным данным, в новый созыв Жогорку кенеш (парламента) Кыргызстана проходят пять политических партий, большинство будут контролировать провластные силы, передает Kloop.kg .

После обработки 1,67 млн. голосов избирателей, у партий "Биримдик", от которой шел на выборы брат президента и у партии "Мекеним Кыргызстан", связанной с семьей Матраимовых, известной по серии коррупционных скандалов - по 24% голосов. Лояльная власти партия "Кыргызстан" получает около 9%, у партий "Бутун Кыргызстан" и "Мекенчил" - по 7%.

В парламент не проходят партии "Социал-демократы", основанная семьей бывшего президента Алмазбека Атамбаева, "Республика", которая была одним из лидеров на прошлых выборах. Не преодолевает порог и партия "Реформа", ставшая одним из основных прогрессивных политигроков на этих выборах.

Выборы были отмечены многочисленными нарушениями, свидетельствуют данные наблюдателей Kloop.kg - избирателей подвозили на участки, неизвестные люди вели учет избирателей недалеко от входа в участки, были также попытки вброса бюллетеней электронные урны. Накануне выборов многие наблюдатели фиксировали попытки подкупа избирателей представителями провластных партий.

Явка на выборах составила немногим меньше 45%.