Города-миллионники продолжают лидировать по приросту населения

Численность населения Казахстана к 1 сентября достигла 18 785 тыс. человек, увеличившись с начала года на 153,2 тыс. человек или 0,82%, сообщил комитет по статистике республики.

Лидерами по приросту населения остаются столица – 2,63%, Алматы (+1,99%), Мангистауская область (1,89%), Шымкент (1,87%) и Атырауская область (1,12%).

Население Алматы достигло 1 955 тыс. человек, столицы – 1 166 тыс., Шымкента – 1 057 тыс.

За первые восемь месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось..

Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,51%. В Костанайской области численность населения уменьшилась на 0,24%, в Восточно-Казахстанской области – на 0,22%, в Акмолинской области – на 0,18%, в Павлодарской области – на 0,11%, в Карагандинской области – на 0,05%.

При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,17% до 11 066 тыс. человек, сельское население выросло на 0,33% - до 7 718 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 58,9%, доля сельского населения - 41,1%.