В Алматы с 6 октября возобновят работу театры

Также продлено время работы объектов по оказанию бесконтактных услуг населению
С 6 октября в Алматы возобновят работу театры, а время работы объектов по оказанию бесконтактных услуг населению будет продлено. Соответствующее постановление выпустил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
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