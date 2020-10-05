В Алматы с 6 октября возобновят работу театры

С 6 октября в Алматы возобновят работу театры, а время работы объектов по оказанию бесконтактных услуг населению будет продлено. Соответствующее постановление выпустил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Заполняемость театров должна быть не более 50% от количества посадочных мест (с регистрацией на портале infokazakhstan.kz) при соблюдении рассадки и социальной дистанции, а также обеспечения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра.

С 10:00 до 00:00 часов продлен режим работы объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, станции технического обслуживания легковых автомашин, шиномонтажные участки, ремонт бытовой техники, обувные мастерские, химчистки, прачечные и другие), также разрешена деятельность объектов общественного питания (столовые, кофейни, кафе и другие), расположенных в отдельно стоящих зданиях, с режимом работы с 05:00 до 00:00 часов с соблюдением санитарных требований. При этом коллективные мероприятия в будние, выходные и праздничные дни по-прежнему запрещены. Также допускается работа на вынос и доставку в указанное время.

Постановление вступает в силу в 00 часов 6 октября.